La Guardia di Finanza ha denunciato un cittadino di origini cinesi per il reato di frode nell’esercizio del commercio

CATANZARO - I "baschi verdi" della compagnia di Catanzaro hanno sequestrato circa 10.000 articoli pericolosi esposti per la vendita, noti come similalimenti e con simbolo "Ce" ("China export") ingannevole, poiché confondibile col contrassegno di conformità europea (european conformance). Il titolare della ditta, di etnia cinese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro, per il reato di "frode nell'esercizio del commercio". Altri 20.000 prodotti, tra i quali numerosi occhiali da vista, sono stati sequestrati in via amministrativa, per varie violazioni concernenti la mancanza di sufficienti indicazioni di sicurezza e di provenienza.