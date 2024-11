Compie dieci anni l'associazione forense Diritto di Difesa. Due lustri di attività e tante iniziative culturali, scientifiche, divulgative, ma anche tanto impegno civile e molta, moltissima attenzione al mondo forense, con un continuo confronto tra avvocati e magistrati, organi della pubblica amministrazione, ordini professionali e mondo delle professioni in genere e società civile.



Il sodalizio, nato a Catanzaro ed animato dalla passione, ma anche dall'intuito di tanti giovani e meno giovani professionisti nel lontano 2008, ha intenzione di proseguire nel solco tracciato in questi intensi anni di attività, nel corso dei quali diritto di difesa è riuscita a realizzare numerose attività ed accendere i riflettori su aspetti spesso trascurati del panorama giustizia, facendo esplorare il mondo del diritto, ma soprattutto dei diritti, non soltanto agli addetti ai lavori, ma anche alla cittadinanza, spesso sonnacchiosa, della città capoluogo. La giusta intuizione per il sodalizio forense, infatti, sembra essere stata la capacità di creare una miscellanea tra letteratura, arte, cinema, impegno civile e mondo del Diritto, intersecando piani distinti e catturando l'attenzione di molti, non solo avvocati, che in Diritto di Difesa hanno potuto incontrare saperi e notizie, storie e passioni, talvolta sopiti, spesso colpevolmente trascurati.

Tra le chicche di Diritto di Difesa, ad esempio, la rassegna culturale de “I Pomeriggi Letterari”, un “luogo ideale” dove negli ultimi dieci anni autori noti al grande pubblico, ma anche neofiti della scrittura, hanno dialogato con i lettori delle loro storie e dei loro personaggi, reali o di fantasia, che tra aule giudiziarie e indagini difensive, trasmettono ancora la necessità di un “credo laico” chiamato Giustizia. Diritto di Difesa ha curato, ad esempio e solo da ultimo, finanziandola, la traduzione della pellicola “La verité ne suffit pas”, dei registi franco – argentini, Favio Fischer e Mon Ross, proiezione inserita nella programmazione dei film fuori concorso alla scorsa edizione del Magna Grecia Film Festival, un documentarioche affronta il tema della giustizia universale nel mondo globalizzato.

Lo scorso mese di aprile, quindi, Diritto di Difesa ha proceduto, conformemente al proprio statuto, a rinnovare le cariche elettive. L'Assemblea dei soci ha individuato nell'avvocato Giuseppe Costabile, giovane penalista del foro catanzarese, il neo-presidente, che succede, dopo un doppio mandato, all'avvocato Benito Apollo, vulcanico ideatore delle riuscite rassegne cine-letterarie degli ultimi anni di Diritto di Difesa, anche per merito delle sue esperienze internazionali nell'ambito forense e non solo. L'elezione all'unanimità dell'avvocato Costabile alla carica di presidente, invero, è un riconoscimento all’impegno profuso in questi primi dieci anni di attività dell’Associazione, alla quale Giuseppe Costabile ha dato, tra l'altro, vita, unitamente ai soci storici del sodalizio, Avvocati Daniela Palaia, Salvatore Sacco, Giuseppe Palcanica, Vincenzo Punturiero, Rossella Lombardo, Nicola Tavano, Alessandro Guerriero.

L'Assemblea, nell'eleggere le ulteriori cariche, (alla vicepresidenza è stato eletto l'avvocato Francesco Grande, alla carica di tesoriere l’avvocato Vincenzo Punturiero ed a segretario l’avvocato Paolo Piccinini), ha individuato un fitto calendario di eventi. Il primo, svoltosi lo scorso mese di maggio, diretto all'aggiornamento forense, ha visto soci e non soci di Diritto di Difesa affrontare gli aspetti pratici del nuovo Regolamento Privacy, Regolamento (UE) 2016/679, con la partecipazione del consigliere dell'Ordine degli Avvocati e docente di Informatica Giuridica, avvocato Fabrizio Sigillò. Ma Diritto di Difesa ha deciso di farsi un regalo, celebrando il decennale della sua attività attraverso una cena sociale, nel corso del quale saranno ripercorsi, attraverso video e fotografie, articoli stampa e frammenti di telegiornali locali, gli eventi più significativi di questo intenso percorso comune.

L'appuntamento è per venerdì 29 giugno, alle 19.30, presso il lido Dadada di Montauro marina, con una cena sociale che Diritto di Difesa offrirà ai soci, vecchi e nuovi, del sodalizio, con i quali brinderà al passato e darà il benvenuto al futuro anno sociale.