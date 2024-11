Fumata nera dall'incontro sindacale convocato ieri con la Coopservice, l'impresa che ha in gestione il servizio di trasporto pazienti al pronto soccorso

Si è concluso con un nulla di fatto il vertice sindacale convocato con i responsabili della ditta che ha in gestione il servizio di trasporto pazienti all'azienda ospedaliera di Catanzaro. L'incontro sarebbe dovuto servire per chiarire la posizione delle circa quidici unità lavorative assunte al pronto soccorso per trasportare i pazienti traumatizzati verso i reparti specialistici ma inquadrati con una mansione di addetto alle pulizie.

Malgrado l'apertura dimostrata dalla ditta, la Coopservice, i responsabili hanno chiarito di aver rispettato il capitolato d'appalto redatto dall'azienda ospedaliera, il quale non contempla l'applicazione di un contratto sanitario. I sindacalisti che hanno partecipato al tavolo delle trattative si sono riservati di chiedere un incontro ai vertici dell'ospedale. "C'è stata superficialità" ha dichiarato Benedetto Cassala, rappresentante della Uil.

La vicenda dai risvolti sindacali rischia di ripercuotersi anche sulla qualità dei servizi erogati nel reparto di Emergenza Urgenza dell'ospedale Pugliese. I dipendenti benchè a stretto contatto con i pazienti traumatizzati non possono intervenire per prestare loro soccorso nella fase di trasporto proprio perchè titolari di un contratto di addetto alle pulizie.

Luana Costa