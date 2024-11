Succede a Massimo Feroleto che aveva guidato la partecipata comunale durante la fase elettorale, dopo il mancato rinnovo dell’incarico a Rocco Mazza

Vitaliano Marino, già assessore ai lavori pubblici della giunta Abramo nella consiliatura 1997 – 2001 e già presidente del Consiglio comunale, è stato nominato nuovo presidente della Catanzaro Servizi. Marino succede a Massimo Feroleto e guiderà la partecipata del Comune per i prossimi tre anni. A margine dell'assemblea dei soci il sindaco Sergio Abramo ha ringraziato l'ex amministratore unico Massimo Feroleto per il lavoro svolto e per l'impegno profuso nel corso dei sei mesi in cui ha guidato la partecipata e ha augurato a Marino buon lavoro.

l.c.