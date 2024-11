Sono sorti nuovi problemi questa mattina al momento della sistemazione dei banchi. L'intera area è stata cinturata dalle forze dell'ordine

Si è sfiorata la rissa e solo il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha impedito che la situazione degenerasse. Lo spostamento del mercato rionale di Catanzaro Lido si conferma ancora una volta un'operazione non semplice. Anche questa mattina, giornata in cui l'amministrazione comunale aveva previsto il trasferimento dei banchi all'interno dell'area individuata, le operazioni non sono andate secondo programma. Sono, infatti, emerse difformità e errori di misurazione che adesso imporranno una revisione delle planimetrie.

La giornata è iniziata alle 6 con l'intera area blindata da una massiccia presenza delle forze dell'ordine registrando non pochi momenti di tensione. Solo i commercianti ortofrutticoli che avevano già ottenuto l'assegnazione degli stalli sono riuciti a montare i banchi e lavorare mentre più complessa si è rivelata la situazione per quelli dell'abbigliamento che hanno avuto non pochi problemi nella fase di sistemazione. Criticità che adesso imporranno l'avvio di nuove trattative con l'amministrazione comunale.

Luana Costa