Il provvedimento prevede l'assunzione di professionalità specifiche nell'arco di tempo tra il 2018 e il 2019

Gli aggiornamenti e le modifiche alla programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 sono stati al centro della seduta della giunta del Comune di Catanzaro, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, assistito dalla segretaria Vincenzina Sica. La pratica è stata predisposta dal settore personale, diretto da Pasquale Costantino, e relazionata dall’assessore Danilo Russo.

Le assunzioni nel 2018

Nello specifico, la delibera prevede l’assunzione di:

un dirigente tecnico a tempo determinato il cui posto in dotazione organica resterà non coperto a causa di cessazione dal servizio con decorrenza 31/12/2017. La durata prevista del mandato è di tre anni e la procedura sarà avviata presumibilmente entro il prossimo mese di marzo;

un istruttore direttivo contabile — cat. D1, trasformazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da part time 50% a tempo pieno (decorrenza presumibile marzo 2018);

un istruttore di vigilanza — cat. C, trasformazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da part time 50% a tempo pieno (decorrenza presumibile marzo 2018);

un istruttore di vigilanza — cat. C, part time 50%, con assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento degli idonei in graduatoria dell’ente (decorrenza presumibile maggio 2018);

cinque istruttori direttivi informatici — Cat. D1, part time 50%, con assunzione a tempo indeterminato, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei (decorrenza presumibile marzo 2018);

quattro istruttori informatici — Cat. C, part time 50 %, con assunzione a tempo indeterminato, per scorrimento delle graduatorie degli idonei (decorrenza presumibile marzo 2018);

due istruttori tecnici — cat. C, per scorrimento delle graduatorie degli idonei, part time 50 %, con assunzione a tempo indeterminato;

due esecutori amministrativi — cat. B, part time a 20 ore settimanali, con mansione di centralinisti, assunzione obbligatoria di personale di categoria protetta;

cinque operai generici, part time a 20 ore settimanali, assunzione obbligatoria di personale di categoria protetta.

Sempre nel 2018, attraverso le modalità del lavoro flessibile, sono previste le assunzioni di

un dirigente UDP (unità di progetto) Autorità urbana 2020 a tempo determinato, prorogabile un anno – incarico gratuito ai sensi dell’art. 5 comma 9 del decreto legge nr. 95/2012 come modificato dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 nr. 90 (decorrenza presumibile febbraio-marzo 2018); due incarichi di collaborazione a personale in quiescenza a titolo gratuito, attività in corso;

un incarico di collaborazione autonoma per insegnamento della religione cattolica nella scuola comunale “Pepe”;

un operatore tecnico, cat. A, mansione di autista, trasformazione rapporto di lavoro a tempo determinato da part time 50% a tempo pieno (procedura già conclusa).

Le assunzioni nel 2019

Nel 2019 sono previste l’assunzione di:

quindici istruttori amministrativi, cat. C part time, mediante indizione di concorso pubblico, previo esperimento delle procedure preliminari di legge di mobilità obbligatoria;

dieci istruttori contabili, cat. C part time, assunzione a tempo indeterminato, mediante indizione di concorso pubblico, previo esperimento delle procedure preliminari di legge di mobilità obbligatoria; un funzionario amministrativo, cat. D3, per un anno in posizione di comando per esigenze correlate alla gestione dei servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti collocati nell’ambito nazionale del Piano d’azione e coesione.

La programmazione del lavoro flessibile sempre per il 2019 prevede:

un dirigente unità di progetto “Autorità urbana 2020” a tempo determinato, un anno prorogabile – incarico gratuito, in continuità con il 2018 fino a febbraio-marzo 2019;

un dirigente unità di progetto, “Autorità urbana 2020”, a tempo determinato, durata prevista tre anni, con decorrenza presumibilmente marzo 2019.

Per il 2020 non è stata programmata nessuna assunzione.

l.c.