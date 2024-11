Si terrà venerdì alle 10.30 nella sala della Provincia di Catanzaro il Consiglio comunale chiamato ad approvare l’accordo di programma quadro fra Comune, Provincia e Regione finalizzato alla sottoscrizione del secondo atto integrativo per la realizzazione del sistema metropolitano nel capoluogo.

Non sarà una seduta ordinaria, e non solo per l’unico argomento posto all’ordine del giorno ma anche per la presenza del presidente della Regione, Mario Oliverio. Si tratta di uno snodo importante per l’iter che porterà alla costruzione della seconda metropolitana di superficie, l’altra è prevista nella città di Cosenza. Il progetto prevede in parte la riqualificazione di un tratto ferroviario già esistente e in parte la realizzazione ex novo di un braccio ferrato che metterà in collegamento il quartiere Germaneto con il centro cittadino.

“Sarà una giornata d’importanza assoluta per la città di Catanzaro” ha commentato il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni. “La firma dell’accordo di programma è un passaggio epocale per il sistema della mobilità del capoluogo. Mi aspetto che la discussione si svolga con la massima autorevolezza istituzionale da parte dell’intero Consiglio e degli ospiti che parteciperanno ai lavori dell’assemblea. Mi auguro, inoltre, che sia, questa, l’occasione per imbastire un dialogo proficuo fra gli enti coinvolti in considerazione della valenza interistituzionale che riveste la metropolitana di superficie. L’opera sarà infatti il prodotto di una necessaria e costante collaborazione che non si esaurirà nella giornata di venerdì, ma dovrà andare avanti fino alla effettiva messa in funzione dell’infrastruttura e alla sua gestione condivisa”.

