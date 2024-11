«Noi abbiamo messo le voci in bilancio. Adesso dobbiamo fare le deroghe perché altrimenti non si riescono a fare le assunzioni per utilizzare la norma di bilancio». Così il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio parlando con disoccupati e precari di varie categorie, all'uscita dalla Prefettura di Reggio Calabria dopo la riunione del Consiglio dei Ministri.



«Quello che vi dico - ha aggiunto rivolgendosi ad un gruppo di ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che attendono la stabilizzazione (in Calabria sono oltre 4mila) - è che abbiamo tempo fino ad ottobre 2019. Lo so che non avete tempo voi. Sappiamo bene che dobbiamo risolvere questa vicenda. Ci sono dei decreti in discussione tra i quali quello sulla crescita e lì dentro possiamo mettere delle norme».



Ai precari dei vigili del fuoco, infine, Di Maio ha detto che la questione è di competenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini e che gli rappresenterà le richieste avanzate dai lavoratori.