VIDEO | La vertenza dei dipendenti rischia di degenerare in un problema di ordine pubblico. Il presidio non sarà sciolto finchè gli organi competenti non daranno una risposta alle loro richieste

Rischia di degenerare in un problema di ordine pubblico la vertenza della Seatt i cui lavoratori, con un'azione fulminea hanno bloccato il centralissimo viale Alimena, all'altezza dell'incrocio con via Montesanto, causando l'immediata paralisi della circolazione. Contemporanamente due lavoratrici sono salite su un cornicione dell'edificio che ospita la direzione generale. Il presidio non sarà sciolto finchè gli organi competenti non daranno una risposta alle loro richieste.

LEGGI ANCHE:

Lavoratori Cup di Cosenza occupano il tetto dell’Azienda ospedaliera

Lavoratori Cup Cosenza, Guccione: «Si trovi subito una soluzione»

Lavoratori Seatt in sciopero, ma la sanità pubblica li ha già scaricati