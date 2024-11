Nasce il servizio Al Volo Città storica: la navetta a chiamata con cui raggiungere Cosenza vecchia da qualunque punto dell’area urbana. La tariffa di andata e ritorno è pari a 2,50 euro. Entra in esercizio giovedì 12 luglio, per agevolare i visitatori, i turisti e chiunque abbia esigenza di raggiungere il centro storico nel quale è in vigore la ZTL. Il servizio è messo a disposizione da Palazzo dei Bruzi e dall'Amaco. Per prenotazioni si può telefonare al numero 328-9877343. Il servizio si aggiunge al rafforzamento delle linee normali dell’Amaco già attuato dall’inizio del mese di luglio.