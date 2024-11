Parte la "Call for The Economy of Francesco", un programma interamente destinato ai giovani della Calabria e ad idee di impresa volte a «dare vita ad una economia ispirata ai principi evangelici»

Si chiama "Call for The Economy of Francesco", ed è un programma tutto destinato alla Calabria, a chi ha in mente "Idee" e "Progetti" innovativi - volti a favorire la promozione di una economia nuova, socialmente impegnata e ispirata ai principi evangelici - ma è ancora in cerca di un sostegno concreto.

L'iniziativa rientra nell'evento internazionale “The Economy of Francesco”, promosso da Papa Francesco che, dal 26 al 28 marzo 2020, incontrerà ad Assisi giovani economisti e imprenditori provenienti da tutto il mondo per avviare e dare concretezza a un patto per «cambiare l'attuale economia e dare un'anima all'economia di domani».

La "Call for The Economy of Francesco" è rivolta ai giovani calabresi e/o residenti in Calabria, che potranno concorrere attraverso due categorie: "Idee" e "Progetti". La prima è riservata a giovani con meno di 35 anni; la seconda, invece, a startup, spin-off universitari, piccole e medie imprese e soggetti del terzo settore, purché, sempre collocate in Calabria, presentino una significativa componente giovanile all'interno del team.

Per avere diverse probabilità di superare le selezioni, le proposte dovranno ambire a produrre impatti sociali e ambientali, attraverso l'inclusione sociale di soggetti fragili e prospettando azioni innovative in almeno uno dei seguenti cinque ambiti di intervento: Rispetto del Creato e delle generazioni future; Accoglienza della vita; Cura della famiglia; Equità sociale; Dignità dei lavoratori. Per ognuno dei 5 ambiti di intervento, il Comitato scientifico proclamerà, entro il 30 dicembre, 2 vincitori (uno per la categoria "Idee" e uno per la categoria "Progetti"), che avranno in premio la possibilità di beneficiare di servizi di accompagnamento allo sviluppo di impresa per un valore complessivo di 450 mila euro.

I 5 vincitori della categoria "Idee" avranno, infatti, l'opportunità, di partecipare, a titolo gratuito, a un percorso pre-incubazione del valore di 10 mila euro, erogato da Oltre Open Innovation Hub e sostenuto da Fondazione social venture Giordano Dell'Amore. I 5 vincitori della categoria "Progetti" potranno formalizzare un percorso di accompagnamento per lo sviluppo del business del valore di 80 mila euro (di cui 25 a fondo perduto, 26 convertibili in quote di progetto o revenue entro due anni, 25 coperti da un finanziamento a tasso agevolato di BCC Mediocrati e 4 devoluti dalla Fondazione con il Sud). Tutti i vincitori usufruiranno della supervisione progettuale offerta da Fondazione Bruno Kessler e Cariplo Factory.

La Call for the Economy of Francesco è promossa dall'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace e da Oltre open innovation hub, con l'advisory strategico di Entopan - Smart Networks & strategies e l'alto patrocinio dalla Conferenza episcopale calabra.

Per partecipare c'è tempo fino alle ore 12.00 del 30 novembre. Le candidature dovranno essere presentate tramite il sito: https://cef.oltreinnovation.it.