Lo ha comunicato il sindaco Angelo Aita: «Una struttura per contrastare il disagio sociale»

«Abbiamo ricevuto stamane via pec la nota del ministro dello Sport Luca Lotti che ha comunicato il finanziamento per 1.930.000 euro della nuova struttura sportiva del campo Comunale e delle aree limitrofe oggetto di riqualificazione». Lo comunica il sindaco di Cetraro, Angelo Aita intervenuto tramite nota.

«Desidero innanzitutto esprimergli la nostra gratitudine per aver accolto la pressante richiesta mia e del consigliere regionale Giuseppe Aieta che, già nel 2015 grazie al presidente Mario Oliverio, aveva favorito il finanziamento di una parte della struttura per 400.000 euro. Il ministro – continua - ha compreso quanto Cetraro sia una città difficile soprattutto per il disagio sociale che vive dovuto anche all’assenza di importanti infrastrutture per il coinvolgimento e svago delle giovani generazioni. Un ringraziamento doveroso va oltre che al consigliere regionale Giuseppe Aieta anche all’onorevole Ernesto Magorno che sin da subito ha sostenuto presso il Governo Centrale l’istanza del nostro Comune volta a costruire un luogo ove praticare lo sport più popolare tra i ragazzi».

«In particolare il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, prevede il completamento del campo sportivo con erba sintetica e adeguata illuminazione, il recupero di tutta l’area circostante a verde attrezzato compreso il fronte-mare e infine spazi per attività sportive e ricreative per le famiglie e per bambini. Attendiamo il ministro Lotti a Cetraro –conclude - per l’avvio dei lavori e per manifestargli la nostra riconoscenza». .