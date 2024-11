Possono due regioni così straordinariamente belle ma diverse come il cielo e la terra, la Calabria e l'Alto Adige, unirsi e diventare partners commerciali camminando fianco a fianco nella stessa direzione? Sembrerebbe proprio di sì.

Il sogno diventa realtà grazie a una intuizione di Klaus Algieri e Michl Ebner, rispettivamente presidente della Camera di Commercio di Cosenza e di Bolzano, che per centrare l'obiettivo di una partnership all'altezza delle aspettative, hanno coinvolto diversi professionisti del mondo dell'associazionismo. L'ambizioso progetto, che punta tutto su tradizione culinaria e prodotti tipici dei rispettivi territori, è già in fase avanzata ed è stato presentato ieri sera alla stampa in convegno che si è tenuto al Grand Hotel San Michele di Cetraro.

Dalla teoria... alla tavola

Il progetto ha cominciato a prendere forma subito dopo il convegno, con uno show cooking dal vivo che ha visto cimentarsi giovani e promettenti chef calabresi e altoatesini in ricette prelibate, rivisitate personalmente, ma soprattutto realizzate con prodotto tipici delle proprie terre.

Il risultato, ovviamente, ha soddisfatto pienamente i commensali, ma la cena all'aperto, annaffiata con tanto buon vino e con vista sul mare, si è anche trasformata anche in una occasione per condividere ulteriori idee e favorire la «contaminazione culturale», come l'hanno definita gli organizzatori.

Chi è Michl Ebner

Laureato in Giurisprudenza, Michl Ebner è un ex deputato e un ex parlamentare italiano, ma anche giornalista ed editore, nonché «esponente autonomista del Südtiroler Volkspartei - si legge sul web -, il partito popolare altoatesino che tutela la minoranza di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano». Come editore, si legge ancora, «è amministratore delegato del Gruppo editoriale Athesia che controlla quattro quotidiani del Trentino-Alto Adige: Dolomiten in lingua tedesca, dall'ottobre 2016 Alto Adige e Trentino, dal luglio 2018 l'Adige e Radio Dolomiti».