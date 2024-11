Succede al segretario uscente Alfredo Iorno. E’ stata eletta, a larghissima maggioranza, con l'85 per cento dei voti

Alessandra Baldari e' la nuova segretaria regionale della Cgil- Funzione Pubblica Calabria. La sua candidatura e' stata proposta da Serena Sorrentino, segretaria generale nazionale della categoria, e da Angelo Sposato, segretario generale della Cgil Calabria, centri regolatori, alla presenza di Fabrizio Rossetti, Segretario nazionale organizzativo della FP, all'assemblea generale di categoria riunitasi a Lamezia Terme.

"Baldari - si legge in una nota - che succede al segretario uscente Alfredo Iorno è stata eletta, a larghissima maggioranza con l'85% dei voti a favore, riconoscendole trasparenza, competenza, profonda conoscenza delle vertenze aperte sul territorio calabrese, capacità di ascolto, di condivisione e aggregazione. In Cgil dal 2006, vanta - si evidenzia - una lunga esperienza, è, prima, segretaria generale della FP CGIL di Reggio Calabria - Locri, poi, e tutt'ora, componente del direttivo nazionale FP Cgil, dal 2010 entra in segreteria FP Cgil Calabria e nel comitato direttivo Cgil nazionale per 4 anni, infine dal 2015 ricopre, ancora, l'incarico di segretaria generale della FP Cgil Reggio Calabria - Locri".

Nella sua relazione programmatica, Baldari ha sottolineato le vertenze, "a livello regionale e non, nelle quali la categoria - ha detto - sarà impegnata a partire da quella sulla Sanità pubblica e privata , sull'assetto istituzionale degli enti locali con al centro la grave crisi delle Province, sugli enti strumentali della Regione, interessati da una riforma incompiuta, nonche' sulle vertenze inerenti la carenza di personale in particolare negli uffici giudiziari, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco e Centri per l'Impiego, cosi come in tutta la P.A. Imprescindibile e urgente, in sinergia con la Confederazione sara' necessario, inoltre, affrontare la complicata vertenza relativa al precariato ormai datato e ampiamente diffuso in Calabria, per il quale sara' necessario trovare soluzioni". (AGI)