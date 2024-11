Nidil Cgil Calabria, dopo due richieste rivolte alla Regione, lancia l’ultimatum: «Qualora dovesse essere convocato il Tavolo tecnico sui precari delle Leggi 15, 31 e 40 per discutere del loro passaggio in Calabria Verde, pronti protestare davanti alla Cittadella regionale il prossimo 28 marzo. Si tratta di più di 600 lavoratori impiegati da anni (alcuni dal 2008) in diversi comuni e nel Parco nazionale del Pollino senza godere di alcun diritto. La giunta Occhiuto ha provveduto alla storicizzazione delle risorse, ma non a una stabilizzazione». Ne parleremo nel corso della puntata odierna di Dopo la notizia, con Ivan Ferraro, coordinatore regionale Nidil Cgil. Appuntamento alle 14.30 su LaC Tv, visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.