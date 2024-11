I sindacati denunciano le disattenzioni del governo e si preparano ad accogliere Renzi il 28 novembre a Reggio Calabria

"Il sottosegretario Delrio e il premier Renzi non hanno mantenuto, per l'ennesima volta, i lori impegni e ci riferiamo, ad oggi, all'incontro avvenuto il 12 novembre scorso: non c'e' alcuna notizia sul finanziamento degli ammortizzatori sociali per i percettori calabresi e non vi e' alcuna notizia in merito al pagamento degli ammortizzatori per i lavoratori percettori di mobilita'". E' quanto affermano, in una nota, la segreteria della Cgil Calabria e la segreteria della Nidil Cgil Calabria rispetto agli impegni assunti dal Governo in merito alla questione ammortizzatori sociali in Calabria. "La Calabria - si legge - non e' solo una passerella elettorale. Sottosegretario Delrio e dal Primo Ministro Renzi ci saremmo aspettati un'attenzione maggiore e un comportamento diverso e, invece, ancora una volta: il nulla!. Proprio perche' - continua la nota - per una volta vorremmo che si passasse dagli slogan ai fatti”. Intanto, fanno sapere i sindacati “ci prepariamo allo Sciopero Generale e alla venuta del Presidente Renzi che accoglieremo in maniera democratica e civile. Diamo appuntamento a tutti coloro che lottano contro le politiche del Governo, o che vogliono cambiarle, il 28 novembre a Reggio Calabria”.