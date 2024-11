È prevista per il 19 dicembre l’assemblea unitaria dei lavoratori delle cinque province calabresi. Cgil annuncia ‘si procederà all’occupazione delle sedi istituzionali’

Si terrà il 19 dicembre l’assemblea, che coinvolgerà i lavoratori delle cinque province calabresi. Dalla Cgil annunciano che, nel corso dell’assemblea si terrà una conferenza stampa e si procederà all’occupazione delle sedi istituzionali. “La mobilitazione unitaria sulla questione del personale dipendente delle amministrazioni provinciali – si legge nella nota – infatti è sempre più urgente, viste pure le mancate risposte da parte del governo, anche ieri a margine del sit-in dei lavoratori delle Province, alla delegazione sindacale presso il Senato. Mancate risposte che confermano non solo il pericolo dei 20mila esuberi, ma manifestano l'assoluta indifferenza per l'imminente caos che, a causa di un riordino istituzionale non governato e dei tagli ai trasferimenti finanziari, si scatenerà a breve sui lavoratori e sui cittadini a cui mancheranno servizi garantiti”. Nella nota si legge, inoltre, che si affinché “ si condivida, unitariamente insieme alle altre organizzazioni sindacali, con il presidente della giunta regionale, un documento di contrasto alle restrizioni finanziarie e occupazionali sulle province previste nella legge di stabilità”.