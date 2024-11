Tre tappe per il segretario generale: al cineteatro di Cosenza, a Castrovillari e all’Unical

Il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, sarà in Calabria il 23 e il 24 gennaio prossimi per partecipare a tre iniziative sul territorio. Lo comunica la segreteria regionale del sindacato guidata da Angelo Sposato. In particolare, il primo appuntamento al quale prenderà parte la leader nazionale della Cgil sarà, martedì 23 gennaio, alle 9, al cineteatro Italia "A. Tieri" di Cosenza, l'attivo dei quadri e dei delegati del sindacato. Successivamente, nel pomeriggio, la segretaria generale della Cgil si sposterà a Castrovillari, per concludere il dibattito sul tema "Lavoro e Legalita'" in programma al Teatro "Sybaris" dalle 16.

Il giorno seguente, mercoledì 24 gennaio, alle ore 9, Susanna Camusso concluderà la seconda giornata dell'assemblea nazionale della Flc Cgil sull'Università in programma nell'aula magna dell'Unical a Rende intervenendo sul tema "il lavoro nell'Università'".(AGI)