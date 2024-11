“Incontrare il futuro” è questo il tema di una vera e propria conferenza bilaterale Italia/Cina che si terrà Nocera Terinese domani 24 ottobre alle 20 nella splendida location dell’ex convento dei Frati Cappuccini. L’incontro è stato organizzato per trattare argomenti inerenti allo sviluppo del territorio calabrese. L’obiettivo è quello di sviluppare rapporti proficui tra l’imprenditoria locale e gli investitori della Repubblica Popolare Cinese.

L’occasione sarà utile anche per un confronto tra i due Paesi che sempre di più stanno collaborando al fine di creare solide realtà sul territorio. La conferenza sarà introdotta dal sindaco di Nocera Terinese, Antonio Albi e dal vicesindaco Francesco Cardamone: All’iniziativa saranno presenti il capogruppo commissione Infrastrutture e Trasporti al Senato, Silvia Vono; il consigliere associazione imprenditori Cinesi in Calabria, Chen Fenglei; il delegato di Ambasciata e presidente dell’associazione imprenditori cinesi in Calabria, Wu Zhengbin; il presidente Confesercenti area centrale della Calabria, Francesco Viapiana; il presidente Camera di Commercio Catanzaro Daniele Rossi.