Il ministro Graziano Delrio: «Contribuiamo così alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per strade, ferrovie nazionali e regionali e con il piano per la sicurezza delle dighe»

È stato approvato al Cipe il Piano operativo Fsc 2014-2020 da 11,5 miliardi di opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che dà attuazione con specifici interventi alla delibera del Cipe del 10 agosto.

«Per la Regione Calabria - è scritto in una nota - sono stati stanziati 799,95 mln. Tra le opere finanziate si evidenzia la Variante ferroviaria Settingiano-Lamezia Terme».

«Un piano robusto - è stato il commento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio sul finanziamento complessivo deciso dal Cipe - per migliorare la rete stradale e ferroviaria, favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa, superando le strozzature nella rete, con particolare riferimento alla mobilità nei nodi e nelle aree urbane. Contribuiamo così alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per strade, ferrovie nazionali e regionali e con il piano per la sicurezza delle dighe. Forte impegno anche per la mobilità sostenibile con il Piano Metropolitane e risorse per il rinnovo del materiale nel trasporto pubblico locale».

Michele Mirabello: «Premiato l’impegno messo in campo dal governatore Mario Oliverio e dal Partito democratico»



«La notizia dell’approvazione del piano operativo Fsc 2014-2020 ad opera del governo Renzi, con lo stanziamento di 800 milioni di euro di fondi Cipe per la Calabria, rappresenta uno straordinario risultato da ascrivere al ruolo di primo piano che il presidente Oliverio riveste nella cabina di regia nazionale.



Al presidente Oliverio – ha aggiunto il consigliere regionale - va peraltro tributata gratitudine per lo spazio che ha già voluto riservare all’area centrale della Calabria con una fitta rete di interventi destinati a cambiarne il volto realizzando in pieno quel ruolo di cerniera di cui tanto si parla da decenni».

Basti qui pensare agli interventi programmati per «la 106 jonica o agli interventi sulla rete ferroviaria e sull'aereostazione di Lamezia Terme o ancora allo spazio considerevole riservato al debole territorio della provincia di Vibo Valentia, per la quale è previsto il finanziamento sia del completamento della trasversale delle Serre (circa 120 milioni di euro) che la realizzazione del progetto di collettamento dello svincolo autostradale uscita di Mileto Paravati (20 milioni di euro). Queste due importanti opere, unitamente ai fondi riservati nella medesima delibera cipe alla viabilità secondaria (strade provinciali) saranno in grado di ridisegnare la fisionomia di un territorio per troppo tempo tenuto ai margini e bisognoso degli interventi e delle risorse che il Partito democratico, nelle sue articolazioni nazionali e regionali, ha dimostrato di essere in grado di programmare e garantire».