Il numero uno del sindacato di via Torino ha incontrato le rappresentanze sindacali unitarie della provincia di Vibo Valentia. All'esame gli straordinari risultati ottenuti nei vari enti

VIBO VALENTIA - Ha voluto ringraziare di persona uno ad uno le nuove rappresentanze sinadacali, Franco Cavallaro, leader della Cisal. L’occasione, d’altronde, meritava una sottolineatura particolare. E chi meglio del segretario generale avrebbe potuto delinearla. Mai come quest’anno, infatti, la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori è presente tra le Rsu in provincia di Vibo Valentia.



All'esame del segretario generale, Cavallaro, anche il segretario provinciale, Filippo Curtosi, il presidente della Provincia, Ardrea Niglia, i componenti del comitato della segreteria provinciale ed il collegio dei probiviri. Uno il comune denominatore. La fiducia riposta nella Cisal da migliaia di lavoratori. Raddoppiate le presenze tra funzione pubblica, sanità e scuola. Notevole poi l’exploit nei comuni. Il sindacato di via Torino, guadagna due seggi a Vibo Valentia, con Antonello Nusdeo e Giuseppe De Vita. Supera ogni più rosea aspettativa a Mileto con Maria Rosa Natale e Salvatore La Scala. Numeri importanti, che premiano il lavoro territoriale della Cisal ma che al tempo stesso riempiono di ulteriore responsabilità l’attività sindacale guidata da Franco Cavallaro, in un territorio come quello di Vibo Valentia, sempre più bistrattato, dimenticato ed umiliato. Motivi che hanno spinto il segretario generale, di concerto con la segreteria provinciale ad avviare un programma creato ad-hoc che possa mettere da subito al centro dell’attività Rsu le sempre più crescenti criticità che investono l’impegno quotidiano del mondo dei lavoratori vibonesi.