Soddisfazione della Cisl per i risultati raggiunti dalla protesta dai precari



Le proteste ,messe in atto dai precari calabresi, che ieri hanno paralizzato la Regione, avevano già portato buoni frutti. Il tavolo tecnico per discutere del futuro dei lavoratori precari e dei percettori di ammortizzatori sociali, infatti, si riunirà a Roma il prossimo 12 novembre, lo aveva, già annunciato nel pomeriggio di ieri, il sottosegretario alla presidenza del consiglio Graziano Delrio. In serata, invece, arriva la conferma della tanto attesa visita del premier Renzi entro la fine del mese.



La Cisl si ritiene soddisfatta del risultato raggiunto : “ Accogliamo con soddisfazione l’annunciata visita del Premier Matteo Renzi per la fine del mese di novembre, dichiara il Segretario Generale FeLSA Cisl Calabria Carlo Barletta. Una visita che giunge a circa due settimane dalla convocazione del tavolo Calabria ottenuto grazie alla straordinaria mobilitazione messa in atto da CISL e UIL nella giornata di ieri e convocato a Roma il prossimo 12 novembre”.



“Siamo certi che il Premier, continua Barletta, tra i molteplici impegni istituzionali, troverà spazio e tempo per discutere fattivamente sul territorio ed insieme alle parti sociali lo stato dell’arte degli accordi presi al tavolo Calabria. Un tavolo che dovrà necessariamente mettere la parola fine ad anni di ingiustizie sociali, sfruttamento e promesse mai mantenute”.