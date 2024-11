L’organizzazione sindacale informa il personale scolastico che il termine per i ricorsi non scade il 31 dicembre, si attende il parere della Corte Costituzionale Italiana.

Vibo Valentia - La Cisl Scuola di Vibo Valentia, a seguito delle numerose segnalazioni giunte da parte di personale scolastico preoccupato per un imminente scadenza dei termini per adire ricorso a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea che alcuni soggetti stanno impropriamente diffondendo, ritiene opportuno precisare che “la Sentenza della Corte di giustizia europea, pubblicata in data 26 Novembre, è al momento, priva di riscontro nella giurisprudenza italiana. Pertanto questa organizzazione sindacale , ha deciso di attendere il parere della Corte Costituzionale Italiana, che dovrebbe esprimersi il 15 Gennaio 2015, la quale dovrà recepire ed interpretare la Sentenza della Corte di Giustizia Europea e che fornirà le linee guida da seguire, vincolanti per i Giudici Italiani che dovranno sentenziare in merito a questi ricorsi. Quindi a tutto il personale scolastico che intenderà adire ricorso con la nostra organizzazione sindacale, informiamo che a partire dal mese di Gennaio p.v. i nostri uffici saranno a disposizione per tutte le informazioni del caso e sarà garantita tutta l’assistenza per poter procedere con eventuali ricorsi”.