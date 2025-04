Collegamento simultaneo tra tutte le zone coinvolte del Cosentino per affrontare insieme le sfide del settore: al centro sostenibilità, reddito agricolo, PAC e tutela del Made in Italy

Coldiretti Cosenza annuncia un’iniziativa senza precedenti: per la prima

volta dieci assemblee territoriali, presiedute ognuna dai rispettivi presidente e segretario di zona, saranno unificate in un unico collegamento che coinvolgerà soci e dirigenti zonali in un confronto diretto sulle tematiche agricole più attuali.

L’evento rappresenta un unicum nella storia dell’organizzazione regionale, sottolineando l’impegno di Coldiretti nel rafforzare il dialogo interno e la coesione tra le diverse realtà territoriali. Gli incontri saranno coordinati dal Direttore Provinciale di Coldiretti Cosenza, Pietro Sirianni, e dal Delegato Nazionale Giovani Impresa nonché Presidente Provinciale di Coldiretti Cosenza, Enrico Parisi.

Queste assemblee unificate mirano a creare un momento di ascolto e condivisione, affrontando le sfide e le opportunità del settore agricolo calabrese. Tra i diversi temi al centro del dibattito vi saranno: gestione sostenibile delle risorse irrigue, sviluppo delle filiere locali, politiche europee e nuova PAC, tutela del reddito agricolo e accesso al credito, cibo sintetico e difesa del vero Made in Italy, concorrenza sleale e trasparenza nelle importazioni agroalimentari, gestione fauna selvatica e danni alle imprese agricole, snellimento burocrazia e semplificazione normativa.

L’obiettivo è quello di consolidare una rete territoriale solida e proattiva, capace di rispondere efficacemente alle esigenze degli agricoltori e di promuovere lo sviluppo sostenibile del comparto. Pietro Sirianni, Direttore provinciale di Coldiretti Cosenza, ha dichiarato: “Per la prima volta organizziamo un momento condiviso, con dieci assemblee che si svolgeranno in contemporanea ma in collegamento diretto tra loro. È un modo concreto per valorizzare ogni territorio, creare una rete reale di ascolto e mettere in circolo esperienze, riflessioni e proposte.

Coldiretti è una grande comunità e oggi, più che mai, serve parlare con una sola voce, senza perdere la forza della presenza locale.”

Enrico Parisi, Delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa e Presidente Provinciale di Coldiretti Cosenza, ha aggiunto: “Questo formato innovativo delle assemblee unificate rappresenta un momento di grande partecipazione democratica.

Dare voce ai territori, ai giovani, alle imprese agricole che ogni giorno vivono le sfide del settore è fondamentale per costruire proposte credibili e condivise. La Calabria dimostra ancora una volta di saper essere laboratorio di partecipazione e coesione.”

Coldiretti Calabria invita tutti i soci a partecipare attivamente presso le sedi territoriali delle assemblee, contribuendo a questo momento di confronto che ha l’ambizione di costruire insieme risposte nuove e condivise per l’agricoltura calabrese.