Pietro Sirianni già vice-direttore della Coldiretti di Catanzaro - Vibo - Crotone e attualmente responsabile Regionale di Campagna Amica, sostituisce Lorenzo Cusimano

Il Consiglio provinciale di Coldiretti Reggio Calabria, presieduto da Stefano Bivone, ha sancito l’avvicendamento, alla presenza del presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro, del direttore Francesco Cosentini e di Antonio Biso dell’area organizzazione e servizi della Confederazione nazionale.

Il dottor agronomo Pietro Sirianni, originario di San Pietro Apostolo (Cz), è un profondo conoscitore della realtà agricola e agroalimentare calabrese e ha dichiarato «Continueremo a seguire un percorso a favore dell’intero settore primario di questa provincia così vivace e ricca di tipicità…Tra i primi impegni ci sarà quello di conoscere ancora più a fondo le caratteristiche della Provincia reggina, in tutte le sue articolazioni produttive, incontrando il personale dei vari uffici periferici, la dirigenza territoriale e le Istituzioni ». Un altro obiettivo importante della nuova dirigenza sarà quello di declinare a livello locale, i nuovi standard che la “nuova coldiretti” richiede in modo da essere vicini alle imprese agricole.

Per il presidente regionale Molinaro, si intensificheranno iniziative organizzative e sindacali e saranno consolidati con dinamismo e il protagonismo i progetti e le politiche di valorizzazione del “made in Calabria”. Il presidente Stefano Bivone, a nome di tutto il consiglio, si è detto sicuro che Sirianni per la vasta e comprovata esperienza maturata saprà raggiungere e ulteriormente consolidare importanti risultati in ambito sindacale e sociale, attraverso una presenza costante e attiva sul territorio.