Il presidente della regione: «Il collegamento ferroviario si inquadra perfettamente nel sistema metropolitano regionale che produrrà, rapidamente, risultati capaci di migliorare decisamente la possibilità di muoversi in Calabria»

«Il collegamento ferroviario diretto fra l’aeroporto, la stazione di Lamezia Terme e Catanzaro lido è un’infrastruttura strategica per la Regione e la sua realizzazione rappresenta un tassello fondamentale nel piano di modernizzazione, efficientamento e velocizzazione del sistema dei trasporti nella nostra regione». È quanto afferma il Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio relativamente alla sottoscrizione del protocollo d’Intesa tra Regione e RFT per collegare l’aeroporto, la Stazione centrale di Lamezia con Germaneto e Catanzaro Lido.



«La mobilità in Calabria – ha proseguito Oliverio - è un tema prioritario per lo sviluppo della Regione. Garantire e facilitare l’accessibilità ai nostri territori è un punto fondamentale del nostro programma di governo, non solo per la qualità della vita dei cittadini, ma anche per rilanciare la competitività della regione nel sistema produttivo nazionale e regionale. Iniziative come questa sono il segno del nostro impegno e della volontà a dare risposte concrete ai bisogni del nostro territorio. La Giunta regionale è impegnata in uno rilevante sforzo di trasformazione dei trasporti in Calabria, sforzo anche finanziario che vede nel campo ferroviario già appostate risorse per circa 500 milioni di euro. Il collegamento ferroviario, oggi avviato, si inquadra perfettamente nel sistema metropolitano regionale su ferro che produrrà, rapidamente, risultati capaci di migliorare decisamente la possibilità di muoversi in Calabria, in modo sostenibile e nel rispetto dell’ambiente».



Una maggiore razionalizzazione e velocizzazione dei trasporti nell’area centrale della Calabria da sempre definita strategica comincia a prendere corpo attraverso questo progetto finanziato anche con i Fondi Por 2014-2020. Le due coste , quella Tirrenica e quella Ionica saranno unite con grande vantaggio non solo per i trasporti ma anche per l’economia reale di tutto il territorio.