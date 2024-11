La tesoreria avverte: «Le spettanze di dicembre e la tredicesima potranno essere liquidate soltanto in presenza degli accantonamenti necessari per far fronte alla restituzione a Cassa Depositi e Prestiti dell’anticipazione erogata a febbraio 2019»

La buona notizia è lo sblocco del pagamento dello stipendio di novembre sia per il personale di Palazzo dei Bruzi, sia per quello delle Cooperative. La tesoreria ha già avviato le procedure di liquidazione. Ma l’orizzonte è ancora carico di nuvole pronte a scatenare un nuovo temporale dalle parti del Comune di Cosenza.

L'incognita dei soldi da restituire a Cdp

Il gestore della cassa, la Ubi Banca, ha infatti ricordato con una nota trasmessa agli uffici competenti, la scadenza al 30 dicembre del termine per il rimborso del finanziamento erogato a febbraio 2019 da Cassa Depositi e Prestiti, a titolo di anticipazione. E non parliamo di bruscolini ma di ben 19 milioni ricevuti dall’amministrazione nell’ambito del provvedimento Salva imprese varato dal Governo.

La nota della banca

«Le retribuzioni dei dipendenti e di tutti gli altri pagamenti pianificati e correlati accessori relativi al mese di dicembre – ha precisato la banca – potranno essere liquidati solo previa verifica della capienza degli accantonamenti necessari per far fronte al pagamento in favore di Cdp che, in ragione delle tempistiche tecniche, dovrà essere disposto il 27 dicembre». Insomma il rischio di una mancata erogazione dello stipendio di dicembre e della tredicesima è concreto, anche se per la metà di questo mese sono attesi il trasferimento dei fondi statali di circa quattro milioni e mezzo e l’incasso del gettito della Tari e dell'Imu che dovrebbero dare nuovo ossigeno alle casse comunali.