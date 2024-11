E’ stato sottoscritto un accordo fra azienda e lavoratori che garantisce ai lavoratori, da subito, sei mesi di retribuzione delle dieci maturate ed una cessione del credito per le restanti mensilità

Grazie all’impegno profuso dall’Assessore alle infrastrutture Roberto Musmanno, così come è stato detto anche dai lavoratori, si è oggi conclusa l’annosa vicenda dei lavoratori della ditta “Zanfini” di Acri. Già da oggi – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta - gli stessi lavoratori riprenderanno la regolare attività lavorativa garantendo i servizi di trasporto ai cittadini serviti dall’azienda. E’ stato, infatti, sottoscritto, un accordo fra azienda e lavoratori che gli garantisce, da subito, sei mesi di retribuzione delle dieci maturate ed una cessione del credito per le restanti mensilità. I lavoratori hanno espresso apprezzamento per quanto ha fatto l’Assessore alle Infrastrutture Musmanno “che ha lavorato affinché fosse possibile raggiungere un accordo”. Una parte importante in questa vicenda, secondo i lavoratori, è stata anche svolta dal segretario generale FILT-CGIL Giovanni Angotti e Teresa Aiello, “che hanno gestito le trattative per i lavoratori”, e dal “Consorzio dei Due Mari” per la disponibilità dimostrata. La vicenda dell’azienda “ Zanfini” si protraeva dalla fine del mese di settembre. L’accordo consentirà di evitare il fallimento dell’azienda e di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti. Nell’azienda “Zanfini” sono impiegati, infatti, ventisette lavoratori i cui stipendi rappresentano l’unico reddito per le proprie famiglie. È un risultato che soddisfa le aspettative dei lavoratori, ridando loro respiro dopo settimane di disagio e difficoltà. La trattativa rappresenta anche un modello di interazione fra privati, sindacati e istituzioni che, con spirito di collaborazione, hanno saputo trovare una soluzione portando a casa un eccellente risultato.