Numero esiguo per la nostra nostra regione a fronte dei 30mila in totale messi a disposizione in tutto il Paese. Le cattedre in ogni classe di concorso di primaria, medie e scuole superiori

Sono stati avviati i concorsi per l'assunzione di oltre 30.000 docenti nelle scuole di tutti gli ordini e gradi, seguendo le nuove modalità delineate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I bandi, pubblicati stamattina sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prevedono la copertura di 9.641 posti nella Scuola primaria e dell'infanzia, e di 20.575 posti nella Scuola secondaria di primo e secondo grado. Attualmente, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è in attesa dell'autorizzazione per un ulteriore contingente di circa 14.000 posti. Non moltissimi, rispetto al totale messo a disposizione, i posti in Calabria: dall'allegato infatti sono poco più di 600 i posti a disposizione, suddivisi per le oltre 100 classi di concorso, alla luce anche delle numerose introduzioni in ruolo degli ultimi anni. Per la precisione, si tratta di186 per il I grado e 423 posti per il secondo grado, incluso il sostegno.

Concorso scuola in Calabria, quasi 30 mila posti a disposizione ma pochi posti in Calabria

Secondo le disposizioni del periodo transitorio del PNRR, i concorsi per la Scuola secondaria ammetteranno anche i candidati che, unitamente al titolo di studio richiesto per la classe di concorso, abbiano svolto almeno 3 anni scolastici di servizio nelle istituzioni scolastiche statali nei 5 anni precedenti (di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso) o che abbiano ottenuto, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU/CFA come requisito del precedente ordinamento.

Il concorso prevede una prova scritta e una orale. La prova scritta, da svolgere in modalità 'computer based' in 100 minuti, consiste in 50 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico; include anche domande sulla conoscenza della lingua inglese e sulle competenze digitali. La prova orale mira a valutare la conoscenza e la competenza del candidato nella disciplina di partecipazione, le competenze didattiche generali, la capacità di progettazione e l'uso di tecnologie e dispositivi elettronici multimediali. Una novità introdotta è la lezione simulata come prova, finalizzata a valutare le reali capacità didattiche dei candidati. Le prove saranno sostenute nella regione indicata nella domanda di partecipazione, con la prova orale che si terrà nella stessa regione o, in caso di aggregazioni territoriali, in quella designata come responsabile della procedura.

Concorso scuola in Calabria, domande aperte fino al 9 gennaio: ecco come

Le prove del concorso prevedono uno scritto, un orale e la valutazione dei titoli. È possibile selezionare al massimo una classe di concorso della secondaria di primo grado, più al massimo una classe di concorso della secondaria di secondo grado, oltre alle procedure sostegno, se si posseggono i relativi titoli. Si può indicare una sola regione per tutte le procedure a cui si intende partecipare. Per superare ciascuna prova, è necessario ottenere almeno 70 punti su 100 disponibili. La valutazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove scritte, orali e dai titoli accademici, scientifici e professionali. Sono previste indicazioni specifiche per la richiesta di eventuali ausili e tempi aggiuntivi, con particolare attenzione alla tutela delle donne in gravidanza e in allattamento. È stata introdotta una riserva del 30% dei posti, conformemente al decreto-legge 73/2021, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, a favore di coloro che hanno prestato servizio per almeno 3 anni presso le scuole statali nei 10 anni precedenti. Questa rappresenta una novità significativa nel contesto del concorso.

Per potersi iscrivere bisognerà collegarsi al Portale Unico del Reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it: per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Non tutte le prove, però, si terranno in Calabria: in base alla nuova normativa, molte regioni verranno accorpate.

