Al Concours Mondial de Bruxelles la Calabria fa incetta di riconoscimenti. Il vino “Mare” di Cantine Benvenuto ha infatti conquistato l’argento per quella che è una delle più importanti competizioni internazionali del mondo che guida e orienta i consumatori nella scelta dei vini di alta qualità. Sono 7 le medaglie calabresi, 5 per la categoria Bianchi, tra le 143 in concorso.

«Siamo davvero orgogliosi e pieni di gratitudine per questo risultato – ha dichiarato Giovanni Celeste Benvenuto di Cantine Benvenuto –. Questo è un prezioso riconoscimento non solo per la nostra azienda ma per tutta la Calabria, perché da sempre, con i nostri vini, cerchiamo di riportare alla luce un territorio storicamente vocato al vino e al contempo di raccontarlo e farlo conoscere al mondo intero. Essere stati giudicati da degustatori esperti, con regole attente e scrupolose che caratterizzano questo concorso, è per noi segno tangibile che stiamo andando nella direzione giusta. Lo conferma questa medaglia argento conferita al nostro vino “Mare”, un vino di grande qualità, premiato nella categoria Bianchi 2022 insieme solo ad altri 5 vini calabresi».

“Mare” di Cantine Benvenuto, è un bianco IGT dal colore giallo paglierino in grado di riportare, proprio come suggerisce il nome, i profumi delle nostre coste con le uve Zibibbo e Malvasia. Profumi intensi, fini ed eleganti, con note di frutta esotica e fiori freschi. Il Concours Mondial de Bruxelles, che quest’anno ha fatto tappa anche in Calabria, ha coinvolto 310 giudici, degustatori professionisti, provenienti da 45 nazioni, suddivisi in commissioni, che hanno attentamente valutato i 7.376 i vini internazionali in concorso, di cui 5.083 rossi e 2.293 bianchi, provenienti da circa 40 Paesi diversi.