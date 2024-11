“Una casa degli imprenditori calabresi nascerà a Tirana, per sostenere e valorizzare gli scambi economici e imprenditoriali tra le aziende calabresi e quelle dell'Albania”

A dare l’annuncio il Presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli, dopo l’incontro con il Vice Ministro Sviluppo e Turismo dell'Albania Gjon Radovani, intervenuto ad un incontro ospitato all'Università della Calabria.

“C'è un forte interesse reciproco a incentivare occasioni di sviluppo per le imprese di entrambe le sponde – ha affermato a margine dell'incontro il Presidente Napoli. L'Albania è un Paese che cresce con una media del 3% all'anno, che guarda al futuro con una flax tax del 15%, e già molte aziende italiane hanno scelto di investire. La vicinanza, anche culturale e per tradizioni, non dimentichiamo che la nostra terra ospita importanti comunità arbereshe – continua Napoli - ci spinge ancora di più ad instaurare rapporti di collaborazione e sinergia per creare nuovi business.

Altro dato importante – conclude il Presidente Confapi Calabria Francesco Napoli - il fatto che l'Albania oggi è un paese giovanissimo e quindi estremamente dinamico: l'età media è di appena 29 anni, mentre in Italia è di 44 anni. ”