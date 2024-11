Presidente è stata eletta Anna Perri, orafa e discendente di una talentuosa famiglia impegnata da generazioni nella creazione di gioielli unici

Il mondo dei preziosi della provincia di Cosenza avrà da oggi un autorevole organismo di rappresentanza. Si tratta di Federpreziosi - Confcommercio, la federazione delle imprese orafe, gioielliere, argentiere e orologiaie, che avrà il compito di interpretare le istanze dei tanti maestri orafi e gioiellieri che da generazioni lavorano con impegno e passione nel settore.



Ospiti d’eccezione i vertici di Federpreziosi Nazionale, il vice presidente, Mario Bartucca, e il direttore, Steven Tranquilli, che hanno avviato la discussione e sottolineato, alla presenza dei numerosi imprenditori intervenuti, le tante opportunità di un comparto vitale ed estremamente attivo sul mercato nazionale e provinciale.



A presiedere i lavori assembleari il presidente di Confcommercio, Klaus Algieri: «Questo settore rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra provincia che vanta una lunga e corposa tradizione orafa. Sono tante le famiglie alle guida di rinomate gioiellerie, molte delle quali ultracentenarie, che proseguono con passione e successo le loro attività. Quello che stiamo vivendo è un momento delicato per tutti i settori, al centro di significativi cambiamenti economici ed alle prese con le nuove ed impegnative sfide del mercato. Ed è proprio attraverso la costituzione della federazione che intendiamo accompagnare le nostre imprese in questi mutamenti, offrendo loro un valido sistema di rappresentanza e garantendo servizi mirati, affidabili ed efficienti, tesi a supportare e spronare l’intera categoria».



Presidente della neo costituita Federazione è stata eletta Anna Perri, orafa e discendente di una talentuosa famiglia impegnata da generazioni nella creazione di gioielli unici, foggiati con l’utilizzo di antiche tecniche di lavorazione. Ad assumere la carica di vice presidente Renata Tropea, impegnata sin da giovanissima nella storica attività di famiglia e cresciuta tra oggetti unici per eleganza e raffinatezza.



Di tutto rispetto anche il consiglio direttivo, eletto nella stessa assemblea, che vede tra le sue fila professionisti di attestata esperienza e con una lunga presenza sul territorio.



Si tratta di Andrea Simari Benigno - “Simari Gioielli Srl”, Paola Righetti - “Creazioni Orafe Adamas 1991”, Antonino Arena - “Gioielleria Arena Srl”, Giuseppe Curto - “Gioielleria Curto”, Francesco Cucunato - “Cucunato Gioielli”, Domenico Lione - “Gioielleria Maria Gatto”, Claudio Gaudio – “Luxori Gioielli d’Autore”, Francesco Autieri – “Autieri Srl”, Immacolata Salerno – “Kreusa Gioielleria Srl”.