Il presidente degli industriali calabresi nuovo vicepresidente del Consiglio presieduto da Stefano Pan

Roma - Il Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale su indicazione del presidente designato Vincenzo Boccia e, di concerto con lo stesso consiglio, ha nominato Stefano Pan presidente. Pan, numero uno degli imprenditori dell'Alto Adige, assume cosi' di diritto la carica alla vicepresidenza degli industriali proprio per le rappresentanze regionali. Il consiglio ha nominato anche Natale Mazzuca, laeder di Confindustria Calabria, come vicepresidente.