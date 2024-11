Il consigliere regionale vibonese presenta un emendamento per riformare la Commissione tripartita, per inserire il presidente regionale dell’Anmil.

“Presentato un emendamento per riformare la composizione della Commissione tripartita della Regione Calabria. Obiettivo della proposta è l’inserimento in tale organismo del presidente regionale dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (Anmil) o di un suo delegato”. Lo comunica con una nota stampa il consigliere regionale del vibonese Giuseppe Mangialavori, componente della Commissione tripartita.



“In merito va detto che la prestigiosa storia dell’Anmil è una garanzia per un ulteriore arricchimento istituzionale della Commissione. La proposta prende le mosse dal fatto che maggiormente avanzate sono le soluzioni relative al mondo del lavoro, più matura la democrazia di riferimento. In tal senso, un elemento essenziale è dato proprio dal fenomeno degli infortuni sul lavoro che non risparmia alcuna attività – aggiunge Mangialavori - L’Anmil su tale segmento delle dinamiche lavorative ha sempre operato con puntualità e rigore, motivo su cui si fonda la proposta in questione. Alla luce dell’esperienza maturata dall’Anmil, del ruolo svolto in un arco temporale così lungo (l’associazione venne costituita nel 1933) si ritiene utile inserire, in essa, un suo rappresentante”.



“La presenza dell’Anmil in seno alla Commissione tripartita – conclude il consigliere regionale - rappresenterà un elemento significativo per rendere più efficaci e lungimiranti le politiche regionali sul lavoro”.