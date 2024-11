I pagamenti dei lavoratori e la riforma dei Consorzi di bonifica al centro dell’intervento del capogruppo Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua: «L’assessore Gallo già nel 2020 - afferma in una nota stampa - diceva convinto della necessità di rivedere la legge regionale che disciplina i Consorzi di bonifica. Dopo due anni, finalmente, affrontiamo il problema, ma con un convitato di pietra che sono i lavoratori che aspettano di essere pagati».

L’esponente dem prosegue: «Se non saldiamo i crediti con i dipendenti del Consorzio dell’alto jonio cosentino e degli altri Consorzi non riusciremo a fare nessuna riforma. Serve eliminare questo stato di tensione e – aggiunge - reperire le risorse per pagare le mensilità arretrate per poi affrontare la discussione sulla prospettiva dell’agricoltura in Calabria. Abbiamo ricevuto una proposta libera e aperta alla quale vogliamo contribuire, ma c’è bisogno di un tavolo che coinvolga i sindacati e le associazioni degli agricoltori».

«Con la pressione che abbiamo visto oggi in Consiglio regionale – dice ancora Bevacqua – è impossibile avviare una riforma seria che serva a dare risposte ai territori. L’invito che facciamo all’assessore Gallo e al presidente del Consiglio è questo: troviamo le risorse e poi avviamo una riforma organica di sistema che richiede tempo, pazienza, dedizione e capacità per avere una visione per il futuro dell’agricoltura calabrese».