L’annuncio nell’ambito di un incontro con la neo parlamentare di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro

«A breve lascero' la guida del Consorzio per tornare a fare politica». Lo ha annunciato il presidente del Consorzio di Bonifica Ionio catanzarese, Grazioso Manno, intervenendo a un incontro con la neo parlamentare di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro. «Dopo 25 anni in cui non ho fatto politica attiva - ha aggiunto - ho deciso di ributtarmi come facevo ai tempi della Dc. Contestualmente, e senza che nessuno me lo chiedesse, ho deciso di dimettermi da presidente del Consorzio, proprio per sentirmi assolutamente libero, per non condizionare nessuno e - ha concluso Manno - per non essere condizionato da nessuno».