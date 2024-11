Vice presidente Pasquale Greco, componente la Deputazione Gaetano Costa. Istituiti gruppi di lavoro sul core business del Consorzio

Catanzaro - Adesso il Consiglio dei Delegati del Consorzio Ionio Catanzarese è nei pieni poteri. La Democrazia Agricola ha avuto il suo momento di sintesi dopo le elezioni consortili dello scorso 26 ottobre. Il Consiglio dei delegati riunitosi stamane nella sede del Consorzio, dopo la proclamazione degli eletti e l’accettazione delle cariche, ha eletto all’unanimità Grazioso Manno presidente dell’ente per il prossimo quinquennio 2014-2019. A completare la squadra di governo saranno Pasquale Greco eletto vice-presidente e Gaetano Costa componente la Deputazione Amministrativa, organo che sarà integrato con le designazioni della Regione Calabria e dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. Nel suo primo indirizzo di saluto, Manno ha ringraziato i componenti il Consiglio dei Delegati e i consorziati che con il loro voto hanno premiato la lista “Manno Presidente”.



"E’ una compagine coesa, autorevole e forte – ha proseguito Manno - che può fare solo bene allo sviluppo dei territori continuando nel lavoro concreto che ha caratterizzato questi anni. Al primo posto ci saranno i consorziati- il Consorzio è la loro casa e qui dovranno trovare le risposte alle loro esigenze e richieste, anche perché possono contare su una struttura consortile efficace guidata dal direttore Francesco Mantella". Come dichiarato all’indomani delle elezioni Manno ha tenuto fede all’impegno“adesso subito al lavoro abbiamo tante cose da fare”. Infatti il Consiglio su proposta di del neo Presidente, ha istituito dei gruppi di lavoro su quello che rappresenta il “core business” del Consorzio. Alle tre consigliere donne: Elena Console, Elena Grimaldi e Caterina Salerno sono state assegnate in ragione delle loro spiccate competenze rispettivamente le deleghe alla “Programmazione e Fondi Comunitari”, “Mitigazione rischio idrogeologico” e Rapporti istituzionali”.