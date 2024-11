«Inizia il nuovo corso del Consorzio di bonifica di Trebisacce. Il neo commissario, Italo Antonucci, nominato dal presidente Occhiuto, è chiamato a gestire una fase assai delicata». Lo afferma in una nota la consigliera regionale Katya Gentile, presidente della sesta commissione consiliare. «Come più volte evidenziato anche durante le sedute della commissione che ho l’onore di presiedere, l’ente sub regionale è travolto da una consistente massa debitoria e a farne le spese sono i lavoratori che vantano diverse mensilità arretrate. Il commissariamento, alla luce delle 5 audizioni effettuate in commissione, era stato da noi auspicato proprio per quei consorzi, come appunto quello di Trebisacce, in cui sono state riscontrate diverse anomalie».

«La gestione disastrosa dell’ente consortile è sotto gli occhi di tutti, tant’è che 10 consiglieri su 16 del consorzio hanno deciso, finalmente, di lasciare. Al nuovo commissario auguriamo buon lavoro. Noi continueremo a fare la nostra parte per ridare serenità ai lavoratori e per rilanciare il sistema dei consorzi che, se ricondotti ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, possono rappresentare un volano di sviluppo per il territorio calabrese».

«Va in questa direzione la proposta di riforma che sarà depositata nei prossimi giorni. Si tratta di una riforma attesa da tempo, che garantirà, tra l’altro, la partecipazione di tutte le organizzazioni di categoria alla vita dei Consorzi e favorirà la creazione di un modello di Consorzio calabrese che produca benefici per l’agricoltura».