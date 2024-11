Entra nel vivo la programmazione della 45esima edizione della kermesse lametina. Il presidente Maurizio Vento strizza l'occhio al mondo della scuola, tanti gli studenti che hanno animato i vari stand

Gli incontri con gli studenti, accompagnati dal corpo docente, continueranno per tutti i giorni della settimana. La linea è tracciata: riaffermare la tradizione agricola del territorio lametino e calabrese e avere la capacità di innovarsi per rilanciare un settore cardine di sviluppo della nostra regione. E’ in tale direzione che l’Ente Fiera Lamezia ha deciso di rivolgere i suoi sforzi e le maggiori attenzioni. Le degustazioni tipiche della “Campagna amica” di Coldiretti hanno, inoltre, attratto i numerosi cittadini intervenuti. Ha preso il via anche la ricca programmazione convegnistica che per tutto l’arco della settimana tratterà diverse tematiche che vanno dalle eccellenze lametine, quali olio e vino, all’aglio rosa, fino a trattare incontri più tecnici quale quello dedicato al “Psr Calabria”. Un’occasione per tutti: dai cittadini agli addetti ai lavori e a chi ha il desiderio di approfondire le conoscenze sulle tradizioni locali.



“L’inserimento dei giovani lavoratori in agricoltura” è stato il primo convegno della 45esima Fieragricola. Antonello Rispoli, responsabile regionale di Confcooperative Calabria ha relazionato su “Nuove imprese a tasso zero con Garanzia Giovani” e su “Il Psr per la promozione dell’agricoltura sostenibile”. Dopo aver illustrato le opportunità del programma Garanzia Giovani Calabria evidenziando il buon successo delle misure Tirocini e Bonus occupazionale, Rispoli ha sottolineato: "A fronte di oltre 50.000 giovani calabresi iscritti sono stati già avviati quasi 6.000 tirocini e altri 1.000 hanno sottoscritto un vero e proprio contratto di assunzione".



"Come rete Coop4job, che conta 67 sportelli per il lavoro accreditati in tutto il territorio nazionale, e di cui fa parte Confcooperative Calabria, siamo impegnati - ha osservato Rispoli - a promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, forti anche delle 20.000 cooperative associate a Confcooperative". Hanno portato il loro saluto l’assessore alle attività produttive del Comune di Lamezia Terme Angelo Bilotta ed il Presidente dell’Ente Fiera Maurizio Vento. “I giovani – ha evidenziato Vento - sono una straordinaria risorsa per la nostra terra che va assolutamente capitalizzata. E’ indispensabile il rilancio del comparto agricolo, vera e propria risorsa trainante del nostro territorio, per dare ai giovani l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro”. In serata, infine, si è svolto uno spettacolo musicale del gruppo folk “Tarantellari Calabrisi”.