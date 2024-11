Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale: “Le lungaggini sono l'emblema del pantano in cui si ritrova la Calabria”

"In una regione come la Calabria dove il rischio-miseria è triplo rispetto al resto del Paese e dove il disagio sociale e' particolarmente diffuso, non si comprende perche' interventi normativi ad hoc, che potrebbero alleviare la condizione di indigenza, rimangano chiusi nei cassetti, arenati a causa di dinamiche e procedure farraginose, estranee allo spirito che dovrebbe animare la politica autentica quale strumento per migliorare le condizioni di vita, rimuovendo disparita' e ingiustizia sociale". E' quanto afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Alessandro Nicolo' che aggiunge "cosi' riscontriamo in merito al progetto di legge n. 27 a firma del sottoscritto: 'Norme per la promozione dell'attivita' di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la poverta' e il disagio sociale'. Depositato il 4 maggio 2015, il disegno di legge e' stato approvato all'unanimita' dalla competente Commissione di merito, la III, il 21 gennaio 2016 e quindi inviato per il parere finanziario - in ossequio all'iter ordinario - alla II Commissione 'Bilancio', che il 30 marzo 2016, l'ha ritrasmesso alla terza, destando in noi perplessita' circa l'opportunita' della decisione".

"Non vorremmo che questo modus operandi - rileva ancora Alessandro Nicolo' - fosse orientato da atteggiamenti strumentali tesi ad una dilatazione, oltre il ragionevole intervallo, dei tempi ordinari di trattazione, per sostanziare una condizione di paralisi rispetto ad un provvedimento che meriterebbe una corsia privilegiata, stante le condizioni di ristrettezza economica in cui versano tanti nuclei familiari, giovani e pensionati nella nostra regione". "L'intervento normativo (che ha ricevuto la condivisione unanime della III Commissione e l'apprezzamento del presidente Michelangelo Mirabello) si caratterizza per il contributo di valenza sociale rispetto al soddisfacimento del bisogno primario di sostentamento, nonche' - sottolinea l'esponente politico - per arginare lo spreco di risorse, risolvendo contestualmente la problematica dei 'prodotti da albero non raccolti' che rappresenta un onere gravoso per gli agricoltori calabresi". "Tra l'altro - aggiunge il capogruppodi Forza Italia - diminuire gli sprechi per produrre meno scarti significa anche ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti residui con benefiche ricadute sull'ambiente e sulla tutela del territorio".

"Le lungaggini e le battute d'arresto che si registrano come nel caso di specie (essendo trascorsi quasi tre anni dalla presentazione formale del testo di legge) - continua Nicolo' - sono l'emblema del pantano in cui si ritrova la Calabria e dell'improduttivita' rispetto a provvedimenti destinati ai piu' poveri in una realta' gia' in affanno e con un tessuto economico fragilissimo. L'attivita' legislativa deve essere efficace rispetto alle competenze regionali ed occorre dare respiro e valorizzare quelle disposizioni cha hanno significative positive ricadute nella realta' dei nostri territori. Bisognera' dunque far prevalere la coscienza istituzionale e il senso di responsabilita' del ruolo rivestito". "Si auspica, pertanto - conclude il Capogruppo di Forza Italia - lo sblocco immediato della situazione di stallo rispetto alla definizione di una proposta normativa che risponde ai bisogni e alle istanze di una regione in affanno, inquadrandosi fra le politiche redistributive in favore di soggetti in difficolta' (indigenti, emarginati, persone escluse dai circuiti produttivi, donne vittime di violenza, madri sole, genitori separati che vivono in situazione di disagio). Un provvedimento che sara' attuato con la preziosa collaborazione del mondo del volontariato, delle cooperative sociali, delle organizzazioni di promozione sociale non lucrative che hanno esperienza consolidata nel settore".(AGI)