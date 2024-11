Si rinsalda la partnership tra Coldiretti e Cof, primaria azienda dedita alla commercializzazione di frutta e ortaggi confezionati, grazie a un seminario previsto nell’ambito del processo di formazione degli imprenditori beneficiari delle misure inserite nel Piano di sviluppo rurale.

Nell’area industriale di Porto Salvo, a Vibo Valentia, un’intera giornata dedicata ad un confronto sulle buone pratiche, tra imprenditori, professionisti del settore ed esperti di certificazione di qualità. Il patron della Cof, Francesco Barbieri, ha introdotto i lavori sottolineando l’importanza della rete fra imprese per implementare i controlli a tutela della qualità, trovando sponda nel direttore regionale di Coldiretti, Francesco Cosentini, che ha definito la leva dei controlli indispensabile per la salvaguardia dei prodotti “made in Calabria”, tra i più contraffatti in Italia.