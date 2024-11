A Scalea è arrivato un Bos, ha tutte le intenzioni di portare benessere in città e seppur, giovanissimo, è nato soltanto quattro giorni fa, fa già parlare di sé. Bos, infatti, è l'acronimo di Bar Of Scalea, ovvero bar di Scalea, un'associazione di categoria che raggruppa molti esercenti di Scalea e si prefigge di unirli per una maggiore cooperazione tra colleghi.

Gli obiettivi

Obiettivo principale della nuova associazione è la crescita professionale di tutti gli addetti del settore. «Daremo vita a iniziative culturali e ludiche sia per promuovere il territorio che i prodotti locali - si legge in una nota -. Ci faremo forza a vicenda nei momenti di difficoltà e saremo una voce sola per ottenere collaborazione da parte dell'amministrazione comunale».

La riflessione durante l'emergenza Covid

L'idea di fare rete è nata nel periodo dell'emergenza coronavirus, che ha visto la città di Torre Talao, simbolo incontrastato della movida delle notti della Riviera dei Cedri, circondata da barriere di cemento e "chiusa" al resto del mondo, come mai accaduto prima. «Il covid - dicono ancora gli iscritti a Bos - ci ha fatto riflettere ed insieme abbiamo capito che possiamo essere più forti».

Cooperare senza competere

Le istanze della categoria avranno una sola voce, quella del presidente dell'associazione, che risponde al nome di Francesco limongi. «L'atto costitutivo prevede obiettivi e scopi sia di breve che lungo periodo. Oltre a fare formazione, promozione turistica ci occuperemo anche di lavoro ed economia in modo mutualistico, da una parte con una banca dati in comune per la ricerca del personale e dall'altro cercando di ottenere, dai nostri fornitori, listini competitivi per l'acquisto di prodotti e merci da inserire nei nostri menù». In altre parole, Bos si ispira al principio di "cooperation not competition", cioè cooperare e non competere, per il bene di un posto che sembra avere molto meno di quel che merita.