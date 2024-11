Il presidente dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, si è recato nel porto di Corigliano Rossano in occasione dell'avvio dei lavori di riqualificazione della banchina dello scalo pescatori e di realizzazione di una vasca di alaggio. L'impresa "Ingemar", vincitrice della relativa gara d'appalto, ha avviato le attività di spostamento delle recinzioni con l'obiettivo di procedere allo spostamento temporaneo degli ormeggi delle unità da pesca che operano nel porto lungo la banchina 13.

A tale proposito, il presidente Agostinelli ha incontrato il comandante della Capitaneria di porto, Francesco Esposito, allo scopo di concordare, in sinergia, la conclusione di questa prima fase dei lavori in modo da potere garantire alla marineria locale una collocazione temporanea e ottimale ai fini dello svolgimento dell'attività di pesca ed i relativi ormeggi, in attesa che la banchina pescherecci venga ristrutturata.

«Dopo la realizzazione dell'impianto di illuminazione - è detto in un comunicato dell'Autorità portuale - continua, quindi, l'opera di riqualificazione dell'infrastruttura di Corigliano Rossano. I lavori, per un importo di 964 mila euro, si concluderanno a fine dicembre e saranno finalizzati alla realizzazione di 32 pontili al servizio degli ormeggi stabili dei pescatori, che potranno così usufruire di una banchina attrezzata e in sicurezza a loro dedicata».