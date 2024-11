A cura del Centro servizi per il volontariato le persone anziane o non autosufficienti possono chiedere assistenza per la consegna a domicilio di farmaci o beni di prima necessità

Il Centro operativo comunale, già allestito presso gli uffici della Protezione civile comunale di Via degli Stadi, da oggi avrà sede presso la Sala operativa del Comando Polizia Municipale di Via Bendicenti. Lo comunica la dirigente del Settore Protezione civile del Comune di Cosenza Antonella Rino.





I numeri da contattare per necessità

In caso di necessità è possibile contattare la Sala Operativa ai seguenti numeri di telefono: 0984 813760 - 813793 - 813771, o al numero di cellulare, attivo h24, 348.3904832. Al fine di evitare l'isolamento delle persone anziane, maggiormente esposte ai rischi sanitari derivanti dal Coronavirus e quindi costretti a non uscire di casa, il settore Protezione civile del Comune di Cosenza ricorda che è possibile contattare i Vigili Urbani ai numeri di telefono sopra riportati, per la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità. Il Servizio è coordinato dal Csv - Centro servizi per il volontariato.