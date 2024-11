Distribuite ai portuali di Gioia Tauro le mascherine anti contagio e 25 paia di guanti monouso a testa. È questa una delle misure decise dall’azienda terminalista Mct, in ottemperanza all’esecuzione del piano anti coronavirus concertato con l’Autorità portuale.

Proprio il commissario Andrea Agostinelli, riunendo il Comitato igiene e sicurezza – si è trattato di un’assise svoltasi nel giardino della sede dell’ente – ha voluto accelerare chiedendo a tutti gli operatori di porsi nelle condizioni di rispettare il decreto “io resto a casa”. Le navi continuano ad arrivare, con a bordo i controlli sanitari previsti anche da prima, e, mentre nel resto del paese spirano venti di sciopero - con i lavoratori che non sempre condividono i piani di sicurezza varati dalle aziende – a Gioia Tauro si esegue e si pianifica nella concordia, pur partendo da una base di rischio ipotetico elevato.

Per non bloccare un’area che è certamente la fabbrica di servizi più vasta e giornalmente frequentata in Calabria, l’ente pubblico ha già provveduto a varare propri piani, come quello che impone il distanziamento anche nell’entrate e nell’uscita degli autotrasportatori.

Il sindacalista del Sul Enzo Malvaso ha spiegato come tante delle proposte avanzate dai rappresentanti dei lavoratori siano state accolte, ha ricordato come l’azienda abbia già sanificato i locali e aumentato il numero dei mezzi interni, capaci di assicurare la regola del distanziamento fra persone. Sono solo dei dettagli quelli che rimangono da chiarire tra terminalista e sindacati, come ad esempio la contestata misura della chiusura degli spogliatoi che costringe gli operai a tornare a casa con gli indumenti di lavoro addosso.