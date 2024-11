«Al fine di preservare la salute dei lavoratori e delle loro famiglie, il Gruppo AZ Spa ha deliberato la chiusura di tutti i punti vendita Coop e Ipercoop della Calabria (affiliati compresi) domenica 22 e 29 marzo». Lo riferisce una nota della società nella quale si specifica: «Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i lavoratori che, in questi giorni, non si sono risparmiati per aiutarci a mettere in atto tutte le disposizioni affinché i nostri consumatori potessero accedere ai punti vendita in totale sicurezza. Una collaborazione responsabile per la prevenzione del Coronavirus».

Nei giorni scorsi si era dimostrata grande attenzione nei confronti dell’attuale emergenza sanitaria. Infatti il “Gruppo Az spa”, licenziatario del marchio Coop in Calabria, aveva deliberato una donazione di 200mila euro per l’acquisto di strumenti e macchinari a supporto della battaglia contro il Covid-19, che saranno equamente suddivisi fra le cinque aziende ospedaliere della regione Calabria: Pugliese Ciaccio di Catanzaro, Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, Annunziata di Cosenza, Jazzolino di Vibo Valentia, San Giovanni di Dio di Crotone.