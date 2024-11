Aveva soltanto due possibilità: provare a vita il rimorso di non averci provato o usare un pizzico di follia e assecondare i propri sogni. Per fortuna ha scelto la seconda opzione. E' iniziata così la favola moderna di Valentina Cava, giovane di Santa Maria del Cedro, che due giorni fa ha inaugurato un nuovo negozio di abbigliamento per bambini nella frazione Marcellina. La cerimonia di apertura, tenutasi nel rigido rispetto delle nome di sicurezza anticovid, è arrivata dopo un lungo iter burocratico, ma soprattutto in piena crisi economica dettata dalla pandemia mondiale e alla vigilia di un nuovo lockdown generale.

Valentiana: «Nella vita bisogna rischiare»

Quella di Valentina è stata una scelta forte e coraggiosa che poggia però su basi solide e può contare sul sostegno della famiglia. «Nella vita bisogna rischiare - dice ai nostri microfoni - e io sto rischiando». Ma quel pizzico di sana follia che l'ha spinta a gettarsi in questa nuova avventura imprenditoriale, è anche frutto di lucido ragionamento, non scevro da paure e timori: «Non posso nascondere che tante volte in questi ultimi mesi ho pensato di mollare - ha detto ancora Valentina - ma poi ho deciso di andare avanti». Perchè ogni caso è a sé, dice la donna, perché avere la sensazione che sotto di sé la terra stia per crollare non è una scusa sufficiente per rimanere immobili e non provare a cambiare il proprio destino o inseguire i propri sogni.

Un messaggio di speranza per tutti

La storia di Valentina insegna che anche in un momento così drammatico, dentro di sé bisogna sempre trovare la forza di combattere e di non arrendersi, a costo di andare contro tutto e tutti. «Spero che il mio esempio - dice in ultimo la giovane commerciante - possa aiutare e rasserenare tutte quelle persone che in questo momento temono per il proprio futuro».