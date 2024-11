Aziende e famiglie: aiuta anche loro l’ultimo decreto del governo che il premier Conte ha definito un intervento tampone in attesa di un futuro provvedimento da considerare come una sorta di Piano per la ricostruzione. Per capire che portata hanno su imprese, parte iva, genitori e cittadini queste prime misure, abbiamo intervistato il commercialista Daniele Cutrì.