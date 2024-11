Il comandante della Capitaneria di porto di Vibo Marina, Giuseppe Spera, ha disposto con propria ordinanza la limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale nell’ambito portuale e, quindi, lungo le vie Amerigo Vespucci, Gorizia, Molo ed Emilia nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell’angelo.

Nel dettaglio, l’ordinanza recita: «nei giorni 12 e 13 aprile 2020 (dalle ore 00:00 del 12.04.2020 alle ore 24:00 del 13.04.2020), è vietata la circolazione e la sosta veicolare e pedonale nell’ambito portuale di Vibo Valentia Marina e segnatamente lungo i tratti delle vie Amerigo Vespucci, Gorizia e Molo, nonché nel tratto di Via Emilia antistante la radice della banchina G. Malta».

Ancora, «è consentita la sosta dei veicoli ai soggetti residenti, ai concessionari di aree di demanio marittimo, ai titolari e ai dipendenti delle attività commerciali ivi insistenti. I concessionari delle aree di demanio marittimo ricadenti in ambito portuale dovranno adottare ogni azione e precauzione necessaria ad impedire ai terzi l’accesso alle spiagge in concessione. I divieti di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco e al personale sanitario che debbano accedervi per ragioni di servizio».

Ancora, Spera avvisa che «i contravventori alla presente ordinanza, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nelle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel decreto legge del 25 marzo 2020, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covd-19’».