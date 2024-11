Il contributo sarà erogato dalla Camera di Commercio guidata da Klaus Algieri. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa è di 500 mila euro

Cinquemila euro a fondo perduto per le nuove imprese della provincia di Cosenza, con particolare attenzione a quelle femminili e giovanili e per le start up innovative. Il contributo sarà erogato dalla Camera di Commercio guidata da Klaus Algieri per sostenere la nascita di nuove attività produttive. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa è di 500 mila euro ed è destinata ad aspiranti imprenditori ancora non iscritti nel Registro delle Imprese.

Il contributo a fondo perduto sarà erogato in un’unica rata, al netto della ritenuta del 4%. L’intervento dell’Ente camerale consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili al netto dell’Iva. Tale percentuale è elevata al 60% nel caso di nuove imprese femminili o giovanili per un importo massimo comunque non superiore a 5.000 euro. Nel caso in cui le nuove imprese siano nuove startup la percentuale di contributo sale al 70% sino comunque a un massimo di 5.000 euro.



Le domande potranno essere presentate, utilizzando la piattaforma webtelemaco, dalle ore 9.00 di mercoledì 14 settembre fino alla chiusura per esaurimento delle risorse.